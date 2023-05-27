Она также раскритиковала правительство Грузии за решение возобновить прямое авиасообщение с Россией.

Власти Грузии должны ввести ограничения в отношении россиян, которые прибыли в страну за последний год.

Об этом заявила президент республики Саломе Зурабишвили во время выступления в честь Дня независимости, передает портал "Новости-Грузия".

"Независимость, которую мы сегодня празднуем, означает защиту своих граждан. Государственность означает, что страна управляется правилами и законами. Это подход государства, который должен распространяться на всех. Поэтому непонятно, почему не введены никакие меры и правовые регуляции для массово прибывших в Грузию россиян и в отношении их деятельности, особенно в таких сферах, как здравоохранение, образование или даже покупка недвижимости и неуплата налогов", - отметила Зурабишвили.

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Она раскритиковала правительство Грузии за решение возобновить прямое авиасообщение с Россией. Президента считает, что из-за "непонятной" внешней политики республика все больше отклоняется от курса на евроинтеграцию и рискует оказаться в изоляции.

Отношения между Грузией и РФ - детали

В мае 2023 года президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. В связи с этим впервые с 2019 года запустили прямые авиарейсы из РФ в Грузию.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот местной авиакомпании Georgian Airways, которая накануне, 20 мая, выполнила рейс из Тбилиси в Москву. Это первый полет после возобновления авиасообщения между Грузией и РФ.