Ее заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний Рады.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подала заявление об отставке с занимаемой должности. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Стефанишиной О.В. об отставке. Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний", – говорится в сообщении.

Также прилагается заявление Стефанишиной об отставке:

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Отметим, что ранее в СМИ писали, что вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина может возглавить Министерство юстиции вместо Дениса Малюськи.

Кто такая Ольга Стефанишина

Ольга Стефанишина – украинский юрист, которая также работала в государственных структурах.

На внеочередных парламентских выборах 2019 года Ольга Стефанишина баллотировалась в Верховную Раду по спискам партии "Украинская Стратегия Гройсмана" под № 25, но в парламент не прошла.

С июня 2020 года она занимает должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Кроме того, с 17 августа 2020 года Стефанишина является членом Совета национальной безопасности и обороны Украины. Вице-премьер имеет 5-й ранг государственного служащего.

На должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Стефанишина выполняет несколько ключевых функций. Ее основная задача заключается в координации действий правительства для интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО.

В частности, она работает над внедрением реформ, необходимых для соответствия критериям ЕС и НАТО, включая изменения в законодательстве, экономические реформы, и усиление правовой системы.

Кроме того, Стефанишина участвует в переговорах с представителями ЕС и НАТО, разрабатывает и внедряет соглашения, направленные на укрепление отношений между Украиной и этими организациями. Ее работа включает адаптацию украинского законодательства к стандартам ЕС, чтобы облегчить будущую интеграцию.

Также эта должность предусматривает обеспечение коммуникации между различными правительственными структурами, общественностью и международными партнерами по евроинтеграционным процессам.

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