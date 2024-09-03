Эту должность она занимала с ноября 2021 года.

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук подала заявление в отставку. Об этом чиновница сообщила в своем телеграм-канале.

"Перезагрузка. После почти трех лет в Правительстве, сегодня подала заявление об отставке. Спасибо Президенту за доверие! Спасибо Премьеру и членам Правительства за сотрудничество! Спасибо народным депутатам за поддержку! Спасибо команде Минреинтеграции за труд и преданность делу! Служу Украинскому народу!" – написала она.

Эту должность она занимала с ноября 2021 года.

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Между тем спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что в Верховную Раду Украины поступило заявление Верещук об отставке. Оно будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.

Кадровые изменения во власти: другие громкие отставки

Кроме Верещук, заявление об отставке с должности написала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Ранее спикер ВРУ Руслан Стефанчук заявил, что заявления об отставке также подали министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Кроме того, Владимир Зеленский уволил Ростислава Шурму с должности заместителя руководителя Офиса президента.

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