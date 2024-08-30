Польских политиков возмутило, что Кулеба в своем заявлении сказал о Люблинщине и Подкарпатье как об "украинских территориях".

В Польше разразился скандал из-за заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы по вопросу эксгумаций и операции "Висла" на панельной дискуссии в Ольштыне, где он был вместе с польским коллегой Радославом Сикорским.

Как сообщает rp.pl, Кулебу спросили, когда Польша сможет эксгумировать погибших во время событий 1943-45 годов на Волыни. В ответ глава украинского МИД заговорил об операции "Висла" 1947 года по принудительному переселению украинцев из Польши и назвал земли, на которых проводилась операция, украинскими территориями.

"Вы знаете, что все эти украинцы были принудительно выселены с украинских территорий на проживание в разные места Польши, включая Ольштын", - сказал Кулеба.

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Он также призвал "оставить историю историкам и не вспоминать все плохое, что делали поляки украинцам и украинцы полякам".

Реакция польских политиков

Заявление Кулебы, а также отсутствие реакции со стороны польского главы МИД Сикорского вызвало волну возмущения среди польских политиков.

"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал территорию Люблина, Подкарпатья и Малопольши "украинскими территориями". Это беспрецедентное событие в польско-украинских отношениях", - заявила экс-премьер-министр Беата Шидло.

При этом она добавила, что "после более чем двух лет спасения Украины военной техникой и всей остальной поддержкой украинская власть относится к Польше с презрением и дерзостью". "Вы не только делаете неправильно, господин Кулеба, вы делаете глупости", - заявила она.

В свою очередь депутат от PiS Януш Ковальский выразил мнение, что Кулеба должен быть признан персоной нон грата в Польше. По словам Ковальского, Кулебу также следует немедленно попросить покинуть Польшу. Он также выразил мнение, что Радослава Сикорского следует уволить с должности министра иностранных дел за то, что он не отреагировал на слова Кулебы.

"Для поляков унизительно, что главой польской дипломатии является политик Дональда Туска Радослав Сикорский, который сидит как дурак, когда слышит от Дмитрия Кулебы, что Люблинщина и Подкарпатье были украинскими территориями", - сказал он.

Мэр Хелма Якуб Банашек, также представитель "ПиС", заявил, что имеет большое сочувствие к Украине, но после слов Кулебы почувствовал, что "полного примирения в правде не будет".

Он отметил, что операция "Висла" - то, чего не должно было произойти. "Но приравнивать это к геноциду на Волыни и говорить в этом контексте об украинских территориях - это подло", - заявил мэр.

Польша и Украина - новости

В Польше разгорелся скандал из-за поставок генераторов Киеву. Под подозрением оказался бывший глава Агентства стратегического резерва правительства Михал Кучмеровский.

Ранее советник Офиса президента Михаил Подоляк сообщал, что Польша готова помочь вернуть в Украину военнообязанных мужчин.

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