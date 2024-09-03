Он занимал эту должность с ноября 2021 года.

Во вторник, 3 сентября, Владимир Зеленский уволил Ростислава Шурму с должности заместителя руководителя Офиса президента.

Указ №603/2024 опубликован на официальном интернет-представительстве главы государства. "Уволить Шурму Ростислава Игоревича с должности заместителя руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в документе.

Как известно, Шурма был внештатным советником Офиса президента с марта 2021 года. Уже в конце ноября Зеленский назначил его на должность заместителя руководителя.

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Народный депутат Ярослав Железняк утверждает, что Шурму уволили из-за позиции партнеров и "откровенной коррупции". "Но вы не беспокойся. Дальше за всем, что он наделал, будет наблюдать из спокойной Германии. И наши проблемы с экономикой и энергетикой уже его обходить не будут. Да и экстрадиция там затруднена", - написал он в Telegram.

По данным нардепа, должность заместителя руководителя Офиса президента займет Александр Камышин. "Что уже большой шаг вперед", - отметил он.

Что известно о Шурме

Ростислав Шурма работал в Группе МЕТИНВЕСТ, а также занимал должность финансового директора в ЗАО "Макеевский металлургический завод", был членом наблюдательного совета Мариупольского металлургического комбината, председателем наблюдательного совета болгарского завода "Промет" и членом совета директоров "Метинвест-Траметалл".

С 2012 по 2019 годы Шурма занимал должность гендиректора ОАО "Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь".

Ранее Bihus.Info сообщал, что до лета 2023 года Украина оплачивала по "зеленому тарифу" электроэнергию солнечным электростанциям, которые остались на оккупированной территории. По их данным, совладельцем этих станций является близкое окружение Шурмы. Сам политик назвал это расследование манипулятивным.

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