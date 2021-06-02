Несмотря на наличие положительных и рациональных сторон, в целом законопроект президента Владимира Зеленского "Об основах национального сопротивления" требует серьезной доработки. Такое мнение высказали участники брифинга, посвященного президентской инициативе, в Киеве.

"Это законопроект, в первую очередь, не о территориальной обороне. Это законопроект о национальном сопротивлении, и то, что он доктринально прописан - это прекрасно. Но национальное сопротивление - это всегда вопрос в первую очередь оккупированных территорий. И даже к нему есть огромные претензии, потому что вместо того, чтобы привлечь десятки тысяч людей, которые до сих пор активны, общественные, патриотические организации, добровольческие формирования, которые продолжают воевать, - вместо этого привлекается Министерство образования», - сказал лидер «Национального Корпуса» Андрей Билецкий.

По его словам, у президентского законопроекта есть два главных недостатка. "Это вопрос оружия, который так и не решается. А это превращает историю территориальной обороны войска в фарс. Второе - это вопрос принципа использования теробороны. В этом законопроекте подразделения формируются по территориальному принципу, а используются - вопреки ему», - заявил лидер «Нацкорпуса».

Генерал ВСУ, экс-заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос высказал мнение о том, что власть давно должна была запустить создание системы теробороны, приняв законопроект 4504, зарегистрированный в Раде еще в декабре прошлого года. По мнению генерала, создание территориальной обороны критически важно, чтобы дать понять врагу, что каждый украинский город готов к сопротивлению оккупантам. «Когда россияне будут четко понимать, что в каждом населенном пункте есть люди, которые умеют держать оружие в руках, у которых есть это оружие, знают как действовать в любой ситуации, они трижды подумают, а стоит ли сюда идти», - отметил Кривонос.

Участники брифинга, среди которых также был народный депутат из «Голоса» Андрей Шараскин, призвали президента привлечь к работе над законопроектом широкие круги патриотической сообщества и военных специалистов.

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Автор: Григорий Бондарь