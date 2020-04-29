​​​​​​​Верховный суд признал незаконными все претензии Минкульта в отношении Taryan Towers

Верховный суд Украины признал незаконными все претензии Минкульта в отношении «Позняки-Жид-Буд» и Taryan Towers, подтвердив позицию Taryan Group, говорится в сообщении компании.

Высшая судебная инстанция Украины подтвердила необоснованность претензий Министерства культуры Украины к застройщику и своим постановлением признала незаконными и отменила все предписания Министерства Культуры в отношении объекта. Также Верховный суд Украины подтвердил отсутствие у Киева должным образом утвержденного исторического ареала, что давало заинтересованным лицам возможность манипуляции с целью саботажа строительства большого количества объектов.

«Мы одержали очень важную победу. Считаю, что такое решение – не точечная победа нашего бизнеса, это прецедент для строительного рынка Украины», - прокомментировал судебное решение основатель и собственник Taryan Group Артур Мхитарян.

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Бизнесмен отмечает, что год назад принял решение отстаивать позицию компании в суде и подтвердить беспочвенность претензий бывших чиновников Минкульта, на которых был построен шантаж: «Год назад я не пошел на поводу у вымогателей и публично заявил об этом. Тогда мы приняли решение отстаивать нашу позицию до последней инстанции. Вот, наконец, спустя год Верховный Суд окончательно признал нашу правоту».

«Я уверен в том, что Киеву нужен четко определенный исторический ареал, защищенный государством», - говорит Артур Мхитарян. По его мнению, «исторический ареал» столицы должен определяться на основании здравого смысла и интересов города.

«Не по принципу «чем больше поставим границу, тем больше сможем вымогать», а на основании здравого смысла и интересов города. Особенно это понятно в случае с Taryan Towers, строительство которых идет на территории бывшего завода, в непосредственной близости к современной плотной высотной застройке, а не в исторической части города», - подчеркнул основатель компании Taryan Group Артур Мхитарян.

Напомним, в декабре 2018 года Артур Мхитарян выступил с обращением к президенту Украины Петру Порошенко о колоссальном давлении и шантаже, которому он подвергся со стороны СБУ и Минкульта, саботирующего выдачу согласований на строительство нескольким десяткам девелоперских компаний. По его словам, за отказ от преследования и блокирования строительного проекта от него требовали 1 млн долл. США или квартиры в строящемся элитном жилом комплексе на столичном Печерске. Позже СБУ отказалась от претензий к девелоперу, а Кабмин заявил об изменении системы надзора над бизнесом

Также, в феврале 2020 года Артур Мхитарян собрал во Дворце Спорта форум больших мечтателей DreamBigForum, спикерами на котором выступили идейный вдохновитель современного Дубая Ахмед Бин Байат, писатель Роберт Грин, автор книги 48 законов власти, боксер Александр Усик, экс-президент Украины Леонид Кравчук и многие другие. По итогам благотворительного ужина с участием спикеров, организаторами было собрано более 1,5 млн грн для фонда Таблеточки.