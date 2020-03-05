Dream BIG Forum собрал 1,5 млн грн для фонда "Таблеточки"

Деньги собирали посредством благотворительного аукциона во время гала-вечера.

27 февраля, в рамках Dream BIG Forum, организатор мероприятия компания Taryan Group собрала 1,5 млн грн для благотворительного фонда «Таблеточки». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Деньги собирали посредством благотворительного аукциона во время гала-вечера – лотами стали личные встречи со спикерами, среди которых основатель девелоперской компании Тaryan Group Артур Мхитарян, государственный деятель из ОАЭ и бизнесмен Ахмед Бин Байат, знаменитый маркетолог Андрей Федорив и сооснователь PR-агентства Gres Todorchuk PR Ярослава Гресь

Так, Артур Мхитарян проведет для благотворителя экскурсию по крышам футуристических проектов Taryan, а Бин Байат покажет знаковые места в Дубаи. Среди других лотов – партия в шахматы с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком, завтрак от известного коуча Аллы Клименко, памятные советы от американского писателя Роберта Грина с автографом. Ведущим благотворительного аукциона выступил Юрий Горбунов.

Все собранные средства передадут благотворительному фонду «Таблеточки», который ежегодно помогает примерно 400 семьям и 17 онкологическим отделениям украинских больниц бороться за жизни детей, больных раком.

«Мы создали не только мотивирующее мероприятие для больших мечтателей – мы провели благотворительный проект, который призван помочь юным подопечным фонда «Таблеточки». Мы инициировали и организовали своими силами форум, гала-вечер и аукцион с уникальными лотами от спикеров, чтобы выполнить свою социальную ответственность. Пусть заболевание не станет приговором для детской мечты», – резюмировал Артур Мхитарян.

Отметим, Dream BIG Forum – проект корпоративной социальной ответственности девелоперской компании TARYAN Group. Его главная цель не только вдохновить и зарядить энергией как можно большее количество людей, но и поддержать детей, которым нужны здоровье и жизнь, чтобы мечтать и достигать.