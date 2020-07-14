Разумков допустил рассмотрение Радой кадровых вопросов в четверг

По словам спикера Верховной Рады, говорится о кандидатурах на должности главы АМКУ и вице-премьер-министра по вопросам ОПК.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключает, что в четверг, 16 июля, парламент рассмотрит кадровые вопросы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Разумков сказал в эфире одного из телеканалов.

Он напомнил, что на должность председателя Антимонопольного комитета Украины предложена кандидатура Ольги Пищанской, на должность вице-премьер-министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса - Олега Уруского.

Также Разумков добавил, что в настоящее время от президента Украины не поступало предложения по кандидатуре на должность председателя Национального банка. "Как только это произойдет, то думаю ВР готова будет рассмотреть это предложение", - добавил он.

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Председатель Верховной Рады убежден, что до конца недели "этот вопрос должен быть закрыт".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 июля, президент Украины Владимир Зеленский заверил директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву, что до конца недели предложит парламенту кандидатуру на должность председателя НБУ.

По словам президента, по результатам встреч с представителями коммерческих и государственных банков он сформировал список кандидатов, которых ему предложили представители банковского сектора.

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