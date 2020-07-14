Зеленский пообещал МВФ до конца недели определиться с новым главой Нацбанка

Соответствующее заявление появилось на Twitter-странице главы государства.

Президент Владимир Зеленский пообещал главе МВФ Кристалине Георгиевой до конца недели предложить Раде нового руководителя Национального банка Украины.

Соответствующее заявление появилось на Twitter-странице главы государства.

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«Сообщил @KGeorgieva, что до конца неделе предложу парламенту кандидатуру нового главы НБУ. Это будет независимый технократ, который будет продолжать независимый курс Нацбанка. Все решения я принимаю только в интересах народа Украины», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию, объяснив свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется "систематическое политическое давление".

3 июля Верховная Рада поддержала предложение президента уволить Смолия. Выполнять обязанности главы Нацбанка до назначения нового руководителя будет первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

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