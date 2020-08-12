Нардеп назвал даты проведения заседаний Верховной Рады в августе

В День Независимости Украины пройдет торжественное заседание Верховной Рады.

Верховная Рада планирует провести два заседания - 24 и 25 августа.

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Об этом своем Telegram-канале сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"Утвержденные даты следующих заседаний ВР: 24.08.2020 г. - торжественное заседание в честь Дня Независимости, 25.08.2020 - внеочередная сессия ВР", - сказано в сообщении.

Внеочередная сессия Верховной Рады

В конце июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что будет инициировать внеочередную сессию Верховной Рады для ратификации меморандума о предоставлении Украине макрофинансовой помощи. Вероятными датами сессии назывались 20-е числа августа.

В Офисе президента заявили, что в конце августа пройдет внеочередное заседание Рады для рассмотрения изменений в государственный бюджет. Речь идет о повышении минимальной зарплаты в стране до 5 тысяч гривень с 1 сентября.

Вчера, 11 августа, нардеп от "Слуги народа" Данил Гетманцев допустил, что народные депутаты соберутся на внеочередную сессию 25 августа.

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