Речь идет о должности заместителя главы Офиса президента.

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подтвердила, что ожидает назначения в Офис президента (ОП).

Об этом она написала в Telegram. "Президент сказал, что я ему нужна в ОП. Поэтому перехожу на должность заместителя председателя ОП. Служу Украинскому народу!", - отметила Верещук.

Кадровые изменения в Кабмине

3 сентября Верещук сообщила о том, что написала заявление об отставке. Она отметила, что должна быть перезагрузка.

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Сегодня на заседании Верховная Рада не поддержала отставку Верещук с должности министра реинтеграции.

Народный депутат Павел Фролов (фракция "Слуга народа") написал в Telegram, что большинство членов ВСК по защите прав ВПЛ не голосовали за эту отставку из-за того, что в связи с увольнением планировалось ликвидировать Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передав эти функции новосозданному Министерству регионального развития.

Вечером глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, кого планируют назначить в рамках большого кадрового обновления. В частности он информировал, что "в Офис президента переходит Ирина Верещук, которая будет работать профильным заместителем руководителя ОП".

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