Рада не поддержала отставку Верещук с должности министра реинтеграции

3 сентября Ирина Верещук сообщила о том, что написала заявление об отставке.

Верховная Рада Украины не поддержала отставку Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.

"Рада провалила увольнение Ирины Верещук с должности Вице-премьер-министра - Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины... Отчета не было и не предполагалось...", - написал он.

За данное решение проголосовало 214 народных депутатов Украины.

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Ранее Железняк сообщил, что поскольку Рада провалила процедуру, по которой перед увольнением все министры должны сделать отчет о работе, почти все решения сегодня могут быть провалены.

Так, Рада провалила увольнение главы Фонда госимущества Виталия Коваля, однако поддержала отставку министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, который выступил в Раде с отчетом.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 3 сентября, Ирина Верещук сообщила о том, что написала заявление об отставке.

Она отметила, что должна быть перезагрузка, при этом добавила, что после почти трех лет в правительстве 3 сентября подала заявление об отставке. Поблагодарила президента за доверие, премьера и членов правительства за сотрудничество, а народных депутатов за поддержку. Также поблагодарила команду Минреинтеграции за труд и преданность делу.

"Служу Украинскому народу!" - написала Верещук.

Эту должность она занимала с ноября 2021 года.

По информации от народных депутатов, наиболее вероятно, что Минреинтеграции может возглавить заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба.

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