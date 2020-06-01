Венедиктова против Холодницкого: генпрокурор инициировала второе служебное расследование по главе САП - СМИ

Генпрокурор хочет проверить, не "порочил ли глава САП звание прокурора".

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова 28 мая инициировала служебное расследование относительно действий руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Об этом сообщает УП со ссылкой на источники в прокуратуре.

Как сообщается, она поручила проверить, не совершал ли глава САП действий, "порочащих звание прокурора и таких, что могут вызвать сомнение в его объективности, непредубежденности и независимости, в честности и неподкупности органов прокуратуры".

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Мотивом для расследования генпрокурор указала два уголовных производства. Они касаются бывшего первого заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина и закупки запчастей к гранатометам.

Глава САП изменил подследственность в этих делах, что и смутило генпрокурора.

Главой комиссии, которая займется служебным расследованием, Венедиктова назначила своего заместителя Игоря Мустецу.

Это уже второе служебное расследование в отношении руководителя САП, которое инициировала генпрокурор. В частности, 26 мая Венедиктова уже предписывала провести подобное расследование относительно Холодницкого в производстве о закупке запчастей к гранатометам.

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Претензии Венедиктовой также касаются изменения подследственности. Руководителем комиссии, которая занимается этим служебным расследованием, генпрокурор назначал своего заместителя Андрея Любовича.

Кроме того, пишет издание, генпрокурор пытаться через Верховную Раду, а именно через поправки законопроекта №3314, заблокировать Холодницкому возможность стать руководителем САП во второй раз. Срок его полномочий заканчивается в ноябре 2020 года.

Как сообщал УНИАН, 26 мая Венедиктова опубликовала видео, в котором обвинила руководство и прокуроров САП в ненадлежащем исполнении обязанностей. Прокуроры САП опубликовали письмо в ответ, в котором выразили несогласие с утверждением прокурора о бездействии САП и упрекнули Венедикту за такие публичные заявления.

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