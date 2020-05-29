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Венедиктова поручила своему заму "копать" под Холодницкого - нардеп (документ)

13:45, 29 мая 2020
Политика
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Конфликт между ГПУ и САП продолжается / фото УНИАН

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что генпрокурор Ирина Венедиктова поручила своему заместителю Андрею Любовичу "копать" под главу САП Назара Холодницкого.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook и опубликовал соответствующий документ.

"Венедиктова поручила копать под Холодницкого своему ручному новоназначенному заму Любовичу, бывшему прокурору Донецка, которого вытащила из глубокого запаса именно для подобных задач", - говорится в сообщении.

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"Венедиктова вместо того, чтоб заниматься работой, бороться с преступниками и коррупционерами в последний рабочий день весны, продолжает как спрут расставлять своими щупальцами своих людей по всей правоохранительной системе", - добавил Лерос.

В опубликованном нардепом письме говорится о служебном расследовании относительно Холодницкого на основании приказа Венедиктовой от 26 мая.

facebook.com/geo.ya.1

Как сообщалось, 26 мая Венедиктова опубликовала видео, в котором обвинила руководство и прокуроров САП в ненадлежащем исполнении обязанностей.

Прокуроры САП опубликовали письмо в ответ, в котором выразили несогласие с утверждением генпрокурора о бездеятельности САП и упрекнули Венедиктову за такие публичные заявления.

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