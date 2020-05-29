Венедиктова поручила своему заму "копать" под Холодницкого - нардеп (документ)

В опубликованном нардепом письме говорится о служебном расследовании относительно Холодницкого на основании приказа Венедиктовой от 26 мая.

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что генпрокурор Ирина Венедиктова поручила своему заместителю Андрею Любовичу "копать" под главу САП Назара Холодницкого.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook и опубликовал соответствующий документ.

"Венедиктова поручила копать под Холодницкого своему ручному новоназначенному заму Любовичу, бывшему прокурору Донецка, которого вытащила из глубокого запаса именно для подобных задач", - говорится в сообщении.

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"Венедиктова вместо того, чтоб заниматься работой, бороться с преступниками и коррупционерами в последний рабочий день весны, продолжает как спрут расставлять своими щупальцами своих людей по всей правоохранительной системе", - добавил Лерос.

В опубликованном нардепом письме говорится о служебном расследовании относительно Холодницкого на основании приказа Венедиктовой от 26 мая.

Как сообщалось, 26 мая Венедиктова опубликовала видео, в котором обвинила руководство и прокуроров САП в ненадлежащем исполнении обязанностей.

Прокуроры САП опубликовали письмо в ответ, в котором выразили несогласие с утверждением генпрокурора о бездеятельности САП и упрекнули Венедиктову за такие публичные заявления.

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