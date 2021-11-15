Председатель Верховной Рады призвал руководителей фракций и групп, чтобы было обеспечено соответствующее новым правилам доступа к парламенту "поведение народных депутатов".

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отмечает, что вакцинированные народные депутаты получили специальные пропуска для "облегченного входа" в парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета.

Говоря о постановлении ВР относительно новых правил допуска в парламент и соответствующее распоряжение спикера, Стефанчук напомнил, что эти правила едины для всех.

Он призвал руководителей фракций и групп, чтобы было обеспечено соответствующее этим стандартам "поведение народных депутатов".

"Будет несколько вариантов доступа в административные здания Верховной Рады Украины: это или факт вакцинации, или справка о том, что человек переболел, или ПЦР-тест, или антигеновий тест. Для облегчения всех вопросов, связанных с доступом с завтрашнего дня, по всем фракциям и группам были розданы соответствующие пропуска для облегченного входа. Это уже те сертификаты, которые были проверены Аппаратом, и соответствующие народные депутаты получили возможность такого входа", - сказал председатель ВР.

Кроме того, он отметил, что для депутатов, которые еще не вакцинировались, или и не собираются этого делать, была организована возможность сдать экспресс-тест - за свой счет. Также, напомнил он, в отеле "Национальный" был открыт пункт вакцинации, где могут вакцинироваться все желающие.

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При этом первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявляет, что депутаты хамят работникам Управления государственной охраны из-за введения в парламенте дополнительных карантинных мер.

Корниенко отметил, что не хочет указывать ни фракций, ни фамилий депутатов, которые ведут себя по соблюдению условий карантина и по отношению к работникам Государственной охраны "недостойно".

Он попросил лидеров фракций провести разъяснительную работу с народными депутатами.

"Менее всего от этого должны страдать работники Управления государственной охраны, которые просто стоят на посту, а депутаты как-то себя с ними ведут неуместно", - сказал Корниенко.

Как сообщал УНИАН, с сегодня начали действовать новые "ковидные" правила доступа в парламент. Они предусматривают временно, на период карантина, допуск в административные здания, сооружения и служебные помещения ВР при наличии одного из документов: сертификата о вакцинации, справки о негативном тест или справки о выздоровлении от COVID-19.

Авторы: Надя Пришляк, Таня Поляковская