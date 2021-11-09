Глава ВР заявляет о необходимости создания мощного исследовательско-аналитического центра вроде "Исследовательской службы Библиотеки Конгресса США".

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук снова заговорил о возможности дистанционного голосования народных депутатов Украины.

Как сообщает пресс-служба Аппарата ВРУ, во время встречи с участниками программы USAID "Рада: следующее поколение" он отметил, что стоит поработать и над внедрением брендинговой стратегии парламента Украины и обновлением инструментов электронного парламента, включая возможность дистанционного голосования парламента.

"Один из важнейших вопросов – создание мощного исследовательско-аналитического центра вроде "Исследовательской службы Библиотеки Конгресса США", что будет способствовать, в частности, профессиональной подготовке законопроектов", - сказал он.

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По его словам, очень важным является формирование общих правил игры на законодательном поле и принятие закона "О парламентской службе".

"В парламенте Украины зарегистрирован фундаментальный и системный законопроект, которого Украина ждала более 30 лет. Это проект закона "О правотворческой деятельности", которым предлагается усовершенствовать законодательную базу по правотворческой деятельности, ее планирование и мониторинг результатов, механизмы принятия и применения нормативно-правовых актов", – добавил он.

Стефанчук также считает, что требует обновления вебсайт парламента Украины - усовершенствование его содержательной и внешней составляющей. По его словам, важной задачей является также улучшение и стандартизация коммуникации и координации между Верховной Радой и структурами исполнительной власти.

Как сообщал УНИАН, в марте 2020 года на рассмотрение парламента был внесен проект закона об основаниях и порядке проведения пленарных заседаний Верховной Рады и заседаний комитетов Верховной Рады Украины в режиме видеоконференции на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (№3250). Одним из авторов документа был Стефанчук. В сентябре 2020 года законопроект был снят с рассмотрения.

Документом предполагалось дать возможность ВР и комитетам принимать решения в режиме видеоконференции относительно законопроектов, которые касаются предотвращения распространению коронавирусной болезни, обеспечения национальной безопасности и обороны, экономического благосостояния и прав человека.

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Автор: Надя Пришляк