Власть активно работает для успешного выполнения плана вакцинации, уверяет президент Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский призвал политиков не дискредитировать кампанию по вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Зеленский напомнил, что на текущей неделе Украина получила 215 тысяч доз вакцины против коронавируса от китайского производителя Sinovac Biotech и ожидает поставку следующей партии препарата в ближайшие недели.

Глава государства отметил, что подписанный контракт предусматривает получение почти 2 миллионов доз вакцины.

«Кроме Китая, вакцину от Sinovac используют уже 18 стран мира. В частности Турция, где прививки ею получили президент Эрдоган и патриарх Варфоломей», - отметил Зеленский.

Кроме того, по его словам, прививки вакциной CoviShield от AstraZeneca в Индии и Европе сделали почти 50 миллионам человек, что красноречиво свидетельствует о признании ее безопасности и качестве.

«Количество вакцинированных и темп вакцинации в Украине растут ежедневно. Конечно, эти показатели еще далеки от идеала, но надо признать, что с отставанием от плана вакцинации столкнулись также все страны Европейского Союза. Мы активно работаем для успешного выполнения плана вакцинации в Украине. Для этого важны и готовность общества делать прививки, и обеспечение Украины достаточным количеством вакцин», - подчеркнул Зеленский.

По его словам, процесс вакцинации сталкивается со сложностями, ведь в Индии действует ограничение на экспорт вакцины, и Украина рассчитывает, что индийское правительство пересмотрит это решение.

«Однако следует понимать, что положительному решению этого вопроса отнюдь не способствуют, а скорее - сильно мешают также публичные высказывания отдельных украинских политиков. Они начали масштабную и грязную кампанию с целью дискредитации как самой вакцины, так и процесса вакцинации в целом», - отметил президент.

Зеленский отметил, что политические деятели потеряли голову в погоне за быстрой популярностью, и им безразлично, что от их негативных высказываний относительно вакцины могут умирать украинцы.

«Я убедительно призываю этих политиков: очень взвешенно подбирайте слова, вылетающие из вашей ротовой полости. Потому за каждое из этих слов непременно придется отвечать. И перед законом Украины, и перед Богом. Что для вас больший аргумент - решайте сами», - резюмировал президент.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на коронавирусную болезнь, обитатели и персонал домов для людей преклонного возраста, военнослужащие, проходящие службу в районе проведения ООС. Прививки являются добровольными и бесплатными.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

Кроме того, 25 марта в Украину прибыла первая партия вакцин китайского производства CoronaVac в объеме 215 тыс. доз. Вакцина должна пройти лабораторный контроль, который продлится 10 дней, после этого ее направят в госпредприятия "Медицинские закупки", которое доставит ее в регионы.

Первую партию CoronaVac планируют использовать для прививки от COVID-19 маломобильных групп населения пожилого возраста. Ориентировочное количество таких людей в Украине - около 40 тыс.

С начала вакцинальной кампании по состоянию на 26 марта в Украине привиты 192 тыс. 264 человека, из них получили 1 дозу – 192 тыс. 263 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 человек.

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 356 тыс. 308 человек.

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Автор: Виктория Токарева