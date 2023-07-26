Лишенный мандата бывший народный депутат Украины IX созыва от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Вадим Рабинович получил подозрение в государственной измене.
Как сообщили в Офисе генпрокурора, с 2019 по 2021 год в своих многочисленных выступлениях и интервью нардеп систематически озвучивал и распространял среди населения Украины манипулятивные высказывания.
Отмечается, что они наносили вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.
"Его пропагандистская деятельность помогала руководству РФ достигать своих военно-политических целей и обеспечивала государству-агрессору идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - рассказали прокуроры.
Также Рабинович распространял среди политического руководства стран Евросоюза антиукраинскую пропагандистскую информацию.
В то же время, в Госбюро расследований уточнили, что сообщение о подозрении было осуществлено путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в Израиль. Ведь вероятно экс-нардеп скрывается именно там. Рабиновичу грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Подозрения в госизмене нардепам от ОПЗЖ
Рабинович как и другие нардепы от "ОПЗЖ" известен своей пророссийской позицией и неоднозначными высказываниями относительно войны в Украине.
Вчера, 25 июля, правоохранители также сообщили о подозрении в госизмене и нарушении равноправия граждан экс-нардепу Евгению Мураеву.
По данным следствия, Мураев использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для массового распространения кремлевских нарративов в информационном пространстве Украины.
В частности, там подавалась искаженная информация о внутренней ситуации в Украине и и ее восприятии на международной арене.