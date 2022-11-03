За соответствующее постановление проголосовали 304 нардепа.

Верховная Рада Украины прекратила полномочия двух народных депутатов.

"Парламент досрочно прекратил полномочия народных депутатов Васильковского И. И. и Рабиновича В.З., которые 18 июля 2022 года Указом Президента №502/2022 были лишены гражданства Украины", – сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, за соответствующие постановления проголосовали 292 и 304 нардепов соответственно.

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"Таким образом в Раде сейчас осталось 417 нардепов", – добавил Железняк.

Вадим Рабинович и Игорь Васильковский-что стоит знать

Вадим Рабинович был одним из лидеров пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За життя", деятельность которой в Украине окончательно запретили в сентябре.

Сам Рабинович сообщал, что уехал из Украины в Израиль еще в начале февраля – за считанные дни до полномасштабного вторжения России в Украину.

В свою очередь Игорь Васильковский был избран в парламент от партии "Слуги народа" в избирательном округе № 139 (Одесская область).

В июле появилась информация о возможном лишении обоих лиц гражданства Украины. Речь идет о тайном указе президента №502/2022, который отсутствует на сайте главы государства.

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