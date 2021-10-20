"За" законопроект проголосовали 255 народных депутатов.

Вчера, 19 октября, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о Нацбанке №5850, которым существенно расширяются полномочия правления НБУ.

За него проголосовали 255 народных депутатов.

При этом не было учтено подавляющее большинство предложений к документу во время его доработки: учли чуть более 20 правок из более 700. Что серьезно сказалось на итоговом тексте законопроекта.

Народному депутату Александру Дубинскому удалось добиться внесения своей принципиально важной правки о том, что членом Совета Национального банка не имеет права быть человек, который постоянно не проживает на территории Украины.

Читайте такжеГосбанки снизили уровень неработающих кредитов – НБУ"Твердо убежден, что управлять центральным банком страны могут только граждане этой страны. И что принципиально важно — только люди, которые постоянно в ней проживают. Во главе НБУ не может стоять человек, который хоть формально и является гражданином Украины, однако физически здесь не находится. То есть не имеет на родине активов, и не заинтересован в сохранении стабильности национальной валюты – гривны. Потому настаивал на соответствующей правке в законопроект №5850, и она была учтена при голосовании во втором чтении и в целом", — рассказал нардеп Александр Дубинский.

Впрочем, это одно из немногих исключений, большинство правок в законопроект №5850 не попали. Потому документ устанавливает полную бесконтрольность Национального банка со стороны государства. Фактически из НБУ сделали институцию, которая может творить все, что пожелает ее руководство, не согласовывая свои действия ни с Верховной Радой, ни с Кабмином.

Это подтверждается многими новыми полномочиями, которые предоставляет законопроект №5850:

• Правление Нацбанка имеет право расходовать средства не только в пределах утвержденных для него административных расходов, но и свыше. Что даст НБУ возможность тратить деньги без ограничений на собственное усмотрение.

• Совет Нацбанка лишили права оценивать деятельность правления НБУ и влиять на работу зампредов.

• Одновременно законопроектом устанавливается солидарная ответственность за работу регулятора — как правления, так и Совета.

• Не была учтена правка о том, что членами Совета Нацбанка, председателем НБУ и его зампредами могут быть только лица с безукоризненной деловой репутаций и моральными качествами, в отношении которых отсутствуют записи в Единой государственном реестре, совершивших коррупционные правонарушения (связанные с такими правонарушениями). Потому, согласно принятому законопроекту, в руководство Национального банка позволили назначать нарушителей — тех, кто нарушает правила по конфликту интересов, по совмещению деятельности, ограничения по получению подарков и пр.

• Правлению Нацбанка предоставили полную свободу на использование золотовалютных резервов страны: чтобы оно могло размещать их через компании-прокладки (а не только через банки с рейтингом "А", как сейчас), а также кредитовать за счет ЗВР иностранцев, что сейчас запрещено, и использовать резервы как залоги при сделках по гарантиям. Валютным запасом страны можно будет свободно спекулировать.

Автор: Григорий Бондарь