Нардепы считают, что это решение убережет молодежь от курения.

Верховная Рада запретила продажу ароматизированных и крепких сигарет. Решение принято из-за того, что такие табачные изделия побуждают молодежь к курению.

Как передает корреспондент УНИАН, закон №4358 поддержали 317 народных депутатов.

Продажа табачных изделий, предметов, связанных с их употреблением, травяных изделий для курения, электронных сигарет, заправочных контейнеров, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания лицам, которые не достигли 18 лет, а также реализация табачных изделий в единичных пачках, содержащих менее 20 сигарет, сигарилл или сигарет, или поштучно, кроме сигар, запрещаются.

Читайте такжеПерепись украинцев будет проходит в три этапа: в Минцифры рассказали подробностиКроме того, запрещено производство, кроме производства на экспорт, для оптовой и розничной торговли и импорта для продажи в Украине сигарет, в которых уровни выбросов никотина, смолы и монооксида углерода в дыме на одну сигарету превышают:

никотина - 1 мг;

смолы - 10 мг;

монооксида углерода - 10 мг.

В перечень запретов добавили:

сигареты и табак для самокруток с характерным запахом и/или вкусом дыма;

сигареты и табак для самокруток, содержащих вкусо-ароматические добавки в любых компонентах, таких как фильтр, бумага, упаковка, капсула или имеют какие-либо технические характеристики, позволяющие изменять запах или вкус сигарет, табака для самокруток или интенсивность дыма.

Также запрещена реклама и любое стимулирование продаж устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются устройства для потребления табачных изделий без их сгорания.

Теперь каждый производитель или импортер табачных изделий должен ежегодно, не позднее 1 февраля, предоставить в электронном виде в Министерство здравоохранения Украины отчетность об ингредиентах табачных изделий, предназначенных для реализации в Украине, по каждой торговой марки и вида или типа.

Читайте такжеВ Украине "взлетят" цены на алкоголь: эксперты напугали прогнозомКроме того, в законодательство внесли изменения, относительно медицинских предупреждений потребителей табачных изделий и требований к пачкам.

Закон вступает в силу через 18 месяцев со дня его опубликования, кроме отдельных положений.

Как ранее сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла Закон О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного воздействия табака. Документ расширяет запрет на курение, употребления, использования табачных изделий, электронных сигарет, заправочных контейнеров, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов.

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Авторы: Таня Поляковская, Анастасия Горбачева