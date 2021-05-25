Речь идет о народном депутате Владиславе Поляке, который в феврале 2020 года трижды проголосовал за своего коллегу.

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Владислава Поляка по делу о неперсональном голосовании.

Как сообщается на сайте ГБР, следователи завершили досудебное расследование и 25 мая направили обвинительный акт в суд.

В Офисе генпрокурора уточнили, что нардеп обвиняется в совершении правонарушения по факту умышленного осуществления голосования вместо своего коллеги (ст. 364-2 УК Украины).

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Установлено, что 21 февраля 2020 года во время рассмотрения поправок к законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» в сессионном зале парламента депутат трижды проголосовал в поддержку поправок вместо отсутствующего коллеги.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о нардепе Владиславе Поляке.

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Авторы: Дмитрий Хилюк, Антонина Доломанжи