Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Владислава Поляка по делу о неперсональном голосовании.
Как сообщается на сайте ГБР, следователи завершили досудебное расследование и 25 мая направили обвинительный акт в суд.
В Офисе генпрокурора уточнили, что нардеп обвиняется в совершении правонарушения по факту умышленного осуществления голосования вместо своего коллеги (ст. 364-2 УК Украины).
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Установлено, что 21 февраля 2020 года во время рассмотрения поправок к законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» в сессионном зале парламента депутат трижды проголосовал в поддержку поправок вместо отсутствующего коллеги.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о нардепе Владиславе Поляке.
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