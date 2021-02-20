Кандидат должен иметь опыт работы в сфере права или стаж научной либо научно-педагогической деятельности в области защиты прав человека и основных свобод не менее 10 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 63/2021 «О конкурсе по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины».

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, этим документом глава государства утвердил положение о проведении конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины и образовал конкурсную комиссию по отбору кандидатов.

Согласно указу, конкурсная комиссия должна разместить в двухнедельный срок объявления о проведении соответствующего конкурса и обеспечить его проведение. Конкурсная комиссия формируется из специалистов в области международного права, которые имеют высокую квалификацию и большой опыт работы в этой области.

Министерство иностранных дел Украины должно обеспечить тестирование участников конкурса по определению уровня владения ими официальными языками Совета Европы.

Кто может быть судьей Европейского суда по правам человека от Украины: критерии

Отмечается, что кандидатом для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины может быть гражданин Украины с высокими моральными качествами, имеющий высшее юридическое образование не ниже степени магистра (или приравненное к нему высшее образование по образовательно-квалификационному уровню специалиста). Кандидат также должен иметь опыт работы в сфере права и/или стаж научной либо научно-педагогической деятельности в этой сфере или в области защиты прав человека и основных свобод не менее 10 лет. Необходимо основательно знать положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод, протоколы к ней и практику Европейского суда по правам человека, а также свободно владеть одним из официальных языков Совета Европы (английским или французским).

Кандидатом не может быть лицо, которое на момент подачи документов для участия в конкурсе достигло 65 лет; признано судом недееспособным; имеет хронические психические или другие заболевания, препятствующие исполнению обязанностей судьи; имеет непогашенную судимость или подвергалось в течение последнего года административному взысканию за связанные с коррупцией правонарушения.

Как будет проходить конкурс

Конкурсная комиссия размещает объявление о проведении конкурса в общегосударственных средствах массовой информации и на сайте официального интернет-представительства президента Украины.

Конкурс будет предусматривать тестирование для определения уровня владения официальными языками Совета Европы, проведение собеседования и отбор кандидатов.

По результатам собеседования и с учетом результатов тестирования конкурсная комиссия путем открытого голосования простым большинством голосов от ее состава определяет трех кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

О результатах конкурса председатель конкурсной комиссии информирует президента Украины и представляет список отобранных кандидатов в Министерство иностранных дел Украины для его последующего внесения в установленном порядке в Совет Европы. МИД внести в Совет Европы список кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины.

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Автор: Инна Андалицкая