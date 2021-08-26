Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая "О неотложных мерах киберобороны государства", которым в частности создается новый род войск – кибервойска.
Соответствующий указ №446/2021 от 26 августа опубликован на сайте главы государства.
Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО.
Кабинету министров Украины поручено рассчитать объем материально-технических и финансовых ресурсов, необходимых для создания и обеспечения надлежащего функционирования кибервойск, а также осуществить расчет комплектования личного состава кибервойск.
Также правительство по результатам расчетов должно в двухмесячный срок разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о создании и функционировании в системе Министерства обороны Украины кибервойск.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Читайте такжеПорошенко получил ожог глаз из-за нападения с зеленкой – депутатКак сообщал УНИАН, 13 мая при участии президента Владимира Зеленского презентовали "Киберцентр UA30". Команда этого центра ежедневно в режиме 24/7 осуществляет отражение кибератак и киберинцидентов.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что "Киберцентр UA30" является важным элементом в рамках стратегии киберразвития и кибербезопасности.
14 мая СНБО утвердил стратегию развития сферы кибербезопасности на следующие пять лет.
Кроме этого стало известно, что Кабмин предлагает принять законопроект о признании организаций террористическими.
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