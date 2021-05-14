Вице-премьер Федоров рассказал о важном решении Совбеза.

Совет национальной безопасности и обороны Украины на сегодняшнем заседании утвердил стратегию развития отрасли кибербезопасности на следующие пять лет.

Об этом на брифинге после заседания СНБО сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Была принята стратегия развития кибербезопасности на следующие пять лет. Мне кажется, что и подход к формированию этой стратегии, и качество этого документа, и актуальность – они на наивысшем уровне. От аудита сегодняшней ситуации, до понимания, что нам надо делать, чтобы наша страна стала в киберзащите передовой страной в мире – все обозначено в стратегии", - сказал он.

Что этому предшествовало

13 мая с участием президента Владимира Зеленского презентовали "Киберцентр UA30".

В частности, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что "Киберцентр UA30" является важным элементом в рамках стратегии киберразвития и кибербезопасности.

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По словам Федорова, "UA30" является символическим названием, поскольку в этом году Украина отмечает важную годовщину провозглашения независимости страны. Глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь заявил, что в "Киберцентре UA30" объединены новейшие технологии, которые доступны в нашей стране, и лучшие специалисты в сфере киберзащиты и кибербезопасности.

По его словам, команда этого центра ежедневно в режиме 24/7 осуществляет отражение кибератак и киберинцидентов.

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Автор: Дмитрий Шварц