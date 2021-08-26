Предусмотрено ввести перечень организаций, признанных террористическими, и возложить обязанность по его формированию и ведению на Службу безопасности Украины.

Кабинет министров предлагает Верховной Раде ввести перечень организаций, признанных террористическими.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно признания организации террористической" согласован на заседании правительства.

Как говорится в пояснительной записке, изменениями предусмотрено, что организация считается террористической, если хотя бы одно лицо, которое является членом или имеет связь с этой организацией, осуществляет террористическую деятельность, если эта деятельность охватывается умыслом хотя бы одного из организаторов или руководителей или конечного бенефициарного владельца.

Отмечается, что террористической организацией может считаться устойчивое иерархическое объединение нескольких лиц (пять и более), независимо от наличия или отсутствия у нее предусмотренной законодательством организационно-правовой формы, статуса юридического лица, ее регистрации уполномоченными органами Украины или других государств.

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Кабмин предлагает признавать организацию террористической по решению суда о признании виновным лица в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 258-258-5 Уголовного кодекса Украины, которое вступило в законную силу, при условии установления признаков террористической организации в соответствии с абзацем двадцать первой статьи 1 этого закона.

Также предусмотрено внедрить перечень организаций, признанных террористическими, и возложить обязанность по его формированию и ведению на Службу безопасности Украины, установить полномочия Кабмина по определению порядка его ведения.

Внесение организации в перечень террористических является основанием для конфискации имущества и активов.

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Авторы: Александр Топчий, Леся Лещенко