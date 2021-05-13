На презентации присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

В Украине с участием президента Владимира Зеленского презентовали "Киберцентр UA30".

Как передает корреспондент УНИАН, презентация состоялась во время всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве в онлайн-режиме.

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В частности, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что "Киберцентр UA30" является важным элементом в рамках стратегии киберразвития и кибербезопасности.

"Мы хотим за следующие несколько лет защитить все реестры, которые есть в нашем государстве. Мы уже много для этого сделали и сделаем еще больше, чтобы выполнить этот проект", - сказал он.

По словам Федорова, "UA30" является символическим названием, поскольку в этом году Украина отмечает важную годовщину провозглашения независимости страны.

"Мы хотим, чтобы в 2030 году наша страна была топовой страной в мире с точки зрения киберзащиты. Мы хотим, чтобы тот потенциал, который развивался, в 2030 году мы могли его реализовать и нашу страну знали с точки зрения человеческого капитала - что у нас лучшие специалисты", - подчеркнул он.

Глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь заявил, что в "Киберцентре UA30" объединены новейшие технологии, которые доступны в нашей стране, и лучшие специалисты в сфере киберзащиты и кибербезопасности.

По его словам, команда этого центра ежедневно в режиме 24/7 осуществляет отражение кибератак и киберинцидентов.

Киберцентр UA30

Киберцентр UA30 - это новейший государственный центр реагирования на киберинциденты, получения навыков и знаний в сфере киберзащиты, в состав которого входит обновленная тренинговая площадка с уникальной технологией отработки реальных сценариев кибератак в учебной среде, а также правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации в Украине, которая функционирует в рамках Государственного центра киберзащиты Госспецсвязи CERT-UA.

Государственная команда CERT-UA - единственная в Украине аккредитована в FIRST, является аккредитованным членом Форума команд реагирования на инциденты безопасности FIRST с 2009 года.

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Автор: Константин Гончаров