Глава МИД Украины поблагодарил турецкую сторону за твердую позицию непризнания попыток Российской Федерации легитимизировать временную оккупацию Крыма.

Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу назвал поддержку территориальной целостности Украины делом принципа для Турции.

Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел, глава МИД Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим турецким коллегой.

Кулеба поблагодарил за твердую позицию непризнания попыток Российской Федерации легитимизировать временную оккупацию Крыма, а также за решительную поддержку инициативы "Крымская платформа".

"Украина благодарна Турции за принципиальность в вопросе Крыма. Киев и Анкара едины в понимании, что Крым - это Украина. Был, есть и будет. Попытки легитимизировать временную российскую оккупацию полуострова обречены на провал", - подчеркнул Кулеба.

В свою очередь, Чавушоглу подтвердил безусловную поддержку Турцией территориальной целостности и суверенитета Украины в ее международно признанных границах, заверил в готовности турецкой стороны принять участие в саммите Крымской платформы 23 августа этого года и ее дальнейшей работе.

Он отметил, что поддержка территориальной целостности Украины и непризнание незаконной аннексии Крыма Россией являются не только давней и последовательной политикой Анкары, но и делом принципа для Турции.

Также стороны обсудили ход выполнения договоренностей глав государств на Девятом заседании Стратегического совета высокого уровня Украины и Турции, которое состоялось 10 апреля в Стамбуле.

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Отдельной темой разговора стала подготовка к Дипломатическому форуму в Анталии в июне и Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится 7-8 июля в Вильнюсе.

Главы украинской и турецкой дипломатии уделили особое внимание ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке. Кулеба отметил важный вклад дипломатических усилий Анкары в прекращении эскалации израильско-палестинского конфликта.

Дипломаты подчеркнули необходимость дальнейших консолидированных усилий международного сообщества с целью недопущения кровопролития и обеспечения устойчивого урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, говорится в сообщении.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум относительно его самоопределения. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

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Автор: Виталий Саенко