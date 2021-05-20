Руководитель МИД заявляет, что не реагирует ни на какие конспирологические теории о том, что якобы «приближается армагеддон» в связи с ожидаемой встречей президентов США и РФ.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина кардинально не изменит ситуацию в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал в интервью «Радио НВ», обнародованном на стриминговой платформе SoundCloud.

В частности, его спросили, может ли встреча Байдена с Путиным кардинально изменить ситуацию в отношении Украины.

«Нет. Потому что это слишком сложно», - сказал Кулеба.

Глава МИД предложил вспомнить время, когда Дональд Трамп стал президентом США, и тогда многие говорили, что «всё, теперь нам точно конец, сейчас будет крупная сделка между Путиным и Трампом, они сразу обо всем договорятся».

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«И действительно, президент Трамп имел желание перезагрузить отношения с Россией, но это очень большие упрощения, и я бы даже сказал примитивизация внешней политики считать, что можно: а) за одну встречу обо всем договориться, б) Соединенные Штаты, прямо скажем, предадут Украину. Потому что игра намного сложнее и Украина является очень важным партнером для Соединенных Штатов, поэтому я абсолютно спокоен и не реагирую ни на какие конспирологические теории о том, что приближается армагеддон», - подчеркнул Кулеба.

Встреча Байдена и Путина: что известно

13 апреля Путин и Байден провели телефонный разговор. По заявлению пресс-службы Белого дома, Байден выдвинул идею проведения российско-американского саммита «в третьей стране в предстоящие месяцы». Позже американский лидер уточнил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе.

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил возможность встречи лидеров России и США.

Финляндия готова принять двустороннюю встречу президентов США и России.

22 мая Кулеба сообщил, что США будут координировать с официальным Киевом вопросы, которые будут обсуждать на встрече Байден и Путин в отношении Украины.

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Автор: Виталий Саенко