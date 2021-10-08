Арахамия отметил, что решение будет зависеть от того, какое у Разумкова будет политическое будущее.

Бывшие политические соратники из "Слуги народа" не ответили четко экс-главе Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову хотят ли они забрать у него депутатский мандат.

Дмитрий Разумков в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" обращаясь к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии и председателю ВРУ Руслану Стефанчуку спросил о том, будут ли у него отбирать мандат, то Арахамия сначала промолчал. Но во время второго обращения по этому вопросу к нему Арахамия ответил: "В зависимости от того, какое у вас будет политическое будущее".

В то же время Стефанчук сказал: "Я не суд и я не Центральная избирательная комиссия, я не могу отбирать мандат. И инициировать этого не могу".

Смеясь, Разумков отметил: "Ответа нет".

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Отставка Разумкова

Сегодня, 7 октября, 284 народных депутата поддержали решение об отставке Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Из фракции "Слуга народа" за такое решение проголосовали 215 депутатов, из группы "Доверие" - 18, из группы "Партия "За будущее" - 19, из фракции "Батькивщина" - 20, из фракции "Голос" - 6 и 6 внефракционных.

Не голосовали в полном составе фракции "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - "За жизнь".

На брифинге после голосования Разумков, учитывая результаты, выразил мнение, что между "Слугой народа" и "Батькивщиной" возникла "новая коалиция".

Автор: Надя Пришляк