Председатель фракции Давид Арахамия "Слуга народа" привел пример из личной жизни.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сравнил ситуацию с отзывом Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента с разводом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

На вопрос о ситуации вокруг Разумкова, Арахамия сказал: "Знаете, как бывает развод... Можно расставаться так, что потом друг от друга переходить улицу, а можно расстаться - конечно, будет какая-то обида, через несколько месяцев можешь вернуться, уже может быть диалог, потом можешь даже сотрудничать".

Депутат привел пример из личной жизни.

"Вот как у меня, например: две женщины - они могут вместе... Первая моя жена и моя вторая жена - вместе мы можем просто поехать и даже отдыхать. И она может быть со своим бойфрендом - для меня это нормально", - сказал Арахамия и добавил, что такая ситуация складывается потому, что "сохранили отношения".

Так, по его словам, когда "разводишься", то сначала всегда "все друг друга на три буквы посылают - это нормальный процесс".

На уточнение, какой вариант отношений будет с Разумковым, Арахамия отметил, что это зависит от желания обеих сторон - идти на встречу друг другу или нет.

"Все люди поняли, что Разумков хочет быть отдельным политиком: в отдельной политсиле или в составе другой политсилы... Поэтому политически мы не можем быть уже вместе", - подытожил председатель фракции "СН".

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Отставка Разумкова

Сегодня, 7 октября, 284 народных депутата поддержали решение об отставке Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Из фракции "Слуга народа" за такое решение проголосовали 215 депутатов, из группы "Доверие" - 18, из группы "Партия "За будущее" - 19, из фракции "Батькивщина" - 20, из фракции "Голос" - 6 и 6 внефракционных.

Не голосовали в полном составе фракции "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - "За жизнь".

На брифинге после голосования Разумков, учитывая результаты, выразил мнение, что между "Слугой народа" и "Батькивщиной" возникла "новая коалиция".

Автор: Таня Поляковская