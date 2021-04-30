С назначением Нуланд поздравил государственный секретарь США Энтони Блинкен, отметив ее большой опыт.

Сенат США утвердил кандидатуру Виктории Нуланд на должность заместителя государственного секретаря по политическим вопросам.

Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты законодательного органа.

Ранее ее кандидатуру одобрил комитет Сената по иностранным делам, пишет Радио Свобода.

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С назначением Нуланд поздравил государственный секретарь США Энтони Блинкен, отметив ее большой опыт.

"Я в восторге от того, что Виктория Нуланд была утверждена в должности заместителя госсекретаря по политическим вопросам. Ее глубокий опыт во всех сферах деятельности будет очень важен для меня и Департамента по мере того, как мы продвигаемся вперед с внешней политикой, полезной для американского народа", - заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

Thrilled that Victoria Nuland was confirmed as Under Secretary of State for Political Affairs. Her deep experience across the board will be so important to me and the Department as we move forward with a foreign policy that delivers for the American people. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 29, 2021

Ожидается, что вскоре Нуланд будет приведена к присяге и начнет официально исполнять обязанности на третьей по рангу должности в Государственном департаменте США.

Что стоит знать:

Президент США Джо Байден 13 февраля направил для одобрения в Сенат ряд кадровых предложений, в частности, он предложил назначить Викторию Нуланд заместителем государственного секретаря по политическим вопросам вместо Дэвида Гейла.

Нуланд имеет 32 года дипломатического опыта. Она работала при пяти президентах США и девяти государственных секретарях Демократической и Республиканской партий.

В администрации бывшего президента США Барака Обамы Нуланд была помощницей госсекретаря по делам Европы и Евразии и, в частности, курировала украинское и российское направление внешней политики США. Ее работа в отношениях с Украиной и Россией времен Революции достоинства 2013-2014 годов вызвала недовольство Кремля.

Виктория Нуланд - в "черном списке" РФ, который предусматривает запрет на въезд, в ответ на персональные санкции США против России.

Нуланд после ухода администрации Обамы вошла в академические круги и аналитические центры, стала откровенным критиком внешней политики президента Дональда Трампа, в частности его отношений с президентом России Владимиром Путиным.

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Автор: Виктория Гордиенко