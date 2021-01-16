Виктория Нуланд известна своей поддержкой Украины.

Избранный президент США Джожеф Байден выдвинул Викторию Нуланд на пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам. Она известна своей поддержкой Украины.

Об этом сообщается в заявлении на сайте переходной команды Байдена, пишет РБК-Украина.

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Как отмечается в заявлении, посол Нуланд в течение 32 лет проработала у пяти президентов США и девяти государственных секретарей обеих политических партий.

"Посол Нуланд обладает необходимым опытом и связями, чтобы сплотить мир вокруг продвижения американских интересов, будучи помощником государственного секретаря по делам Европы и Евразии, послом в НАТО, а также специальным посланником и главным переговорщиком по Договору об обычных вооруженных силах в Европе", - говорится в сообщении.

Имея звания карьерного посла в дипломатической службе США, она работала за границей на территории России, Китая и Монголии и получила высокие служебные награды от двух министров обороны, говорится в документе.

Виктория Нуланд - американский дипломат и политик, официальный представитель Государственного департамента США в 2011-2013 гг. Затем - помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии.

Во время Революции достоинства часто приезжала в Киев. В декабре 2013 года посетила Майдан Незалежности.

Заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд ушла в отставку с занимаемого поста в январе 2017 года после инаугурации Дональда Трампа.

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Автор: УНИАН