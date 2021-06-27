СБУ не указала в своих письмах к министерству причины исключения артиста из "черного" списка.

Министерство культуры и информационной политики (МКИП) по просьбе Службы безопасности исключило российского певца Филиппа Киркорова из перечня лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МКИП.

"Согласно новому письму Службы безопасности Украины с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Филиппа Киркорова с предварительного перечня лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины, - МКИП исключает Киркорова из этого списка", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что при этом как причины включения, так и причины исключения лиц в список СБУ в своих письмах в министерство не отмечает.

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Как ранее сообщал УНИАН, министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло российского певца Филиппа Киркорова в Перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

В Службе безопасности Украины заявили, что такое решение приняли, потому что артист поддерживает аннексию украинского полуострова Крым.

Сам же Киркоров записал видеообращение, в котором заявил, что надо гордиться тем, что произошло.

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Автор: Богдан Слуцкий