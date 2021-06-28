Ирена Карпа заявила о двойных стандартах.

Украинская певица Ирена Карпа прокомментировала решение СБУ исключить российского артиста Филиппа Киркорова из списка людей, которые угрожают национальной безопасности Украины.

Об этом сообщает "Обозреватель".

"Это отвратительно, насколько чмырят нашу культуру. В то же время сюда завозят каких-то Басковых и Киркоровых. Это двойные стандарты. Хорошо, что у нас есть гражданское общество, остро реагирующее на подобные вещи. Хотя вы же видели, что происходило с культурным фондом... Короче говоря, это – караул", - сказала Карпа.

Также она добавила, что это, скорее всего, связано с какими-то внутренними играми.

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"Мне кажется, это происходит только из-за денег. Вряд ли там есть какая-то замысловатая идея. У нас есть массовый потребитель некачественной поп-культуры: люди, ностальгирующие по "совку", дешевой колбасе и Киркорову. Но я всегда смотрю на вещи оптимистично и вижу других людей – они приходят на фестивали крутых западных групп, читают хорошие книги. Но большинству людей не хватает образования и культуры", - добавила певица.

Исключение Киркорова из "черного списка": что известно

23 июня стало известно, что Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

В Службе безопасности Украины заявили, что такое решение приняли, потому что артист поддерживает аннексию украинского полуострова Крым.

Сам же Киркоров в тот же день записал видеообращение, в котором заявил, что надо гордиться тем, что произошло.

Но 27 июня появилась информация, что певца исключили из этого списка без объяснения причин.

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Автор: Диана Могилевич