Украинская певица Ирена Карпа прокомментировала решение СБУ исключить российского артиста Филиппа Киркорова из списка людей, которые угрожают национальной безопасности Украины.
Об этом сообщает "Обозреватель".
"Это отвратительно, насколько чмырят нашу культуру. В то же время сюда завозят каких-то Басковых и Киркоровых. Это двойные стандарты. Хорошо, что у нас есть гражданское общество, остро реагирующее на подобные вещи. Хотя вы же видели, что происходило с культурным фондом... Короче говоря, это – караул", - сказала Карпа.
Также она добавила, что это, скорее всего, связано с какими-то внутренними играми.
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"Мне кажется, это происходит только из-за денег. Вряд ли там есть какая-то замысловатая идея. У нас есть массовый потребитель некачественной поп-культуры: люди, ностальгирующие по "совку", дешевой колбасе и Киркорову. Но я всегда смотрю на вещи оптимистично и вижу других людей – они приходят на фестивали крутых западных групп, читают хорошие книги. Но большинству людей не хватает образования и культуры", - добавила певица.
Исключение Киркорова из "черного списка": что известно
23 июня стало известно, что Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.
В Службе безопасности Украины заявили, что такое решение приняли, потому что артист поддерживает аннексию украинского полуострова Крым.
Сам же Киркоров в тот же день записал видеообращение, в котором заявил, что надо гордиться тем, что произошло.
Но 27 июня появилась информация, что певца исключили из этого списка без объяснения причин.
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