Артист заявил, что надеется на "общее будущее" Украины и России.

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на запрет ему въезжать в Украину и внесение в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности. По его словам, тем, что происходит, "надо гордиться".

Соответствующее видеообращение Киркоров опубликовал на своей странице в Instagram.

"Новость дня! Я признан угрозой для нацбезопасности Украины. Внесение в черный список народного артиста Украины - это уже звучит как абсурд. Но в мире сейчас такого много. Некоторые недалекие чиновники таким образом пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах и националистической пропаганде. ... Я даже должен сказать таким чиновникам "спасибо", ведь они своей глупостью помогают мне становиться еще популярнее", - заявил артист.

"Тем, что произошло, надо гордиться, гордиться попасть в этот список. На самом деле это не Киркоров, это Россия. Ненависть к России захлестывает. Если Киркоров становится угрозой государству, то государство можно только пожалеть", - добавил певец.

Он также сказал, что ему жаль "миллионы поклонников" и что он будет продолжать любить Украину, "но не как государство, а как страну".

"Ведь мы все вышли из одной страны. У нас общая история и, я надеюсь, общее будущее, но без таких людей, которые принимают такие решения. А в моем доме всегда звучали и будут звучать украинские песни, гостить украинские гости, потому что наша любовь с народом и творчеством взаимна", - заявил артист и спел строчки на украинском языке из "Песни про рушник".

Почему Киркоров до сих пор народный артист Украины

Известный продюсер Владимир Бебешко в комментарии изданию OBOZREVATEL рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский по закону не может лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста. Соответствующее звание Киркорову присвоил третий глава государства Виктор Ющенко, и якобы только он это звание мог отобрать.

"По закону его не могут лишить звания, так как это может сделать только тот президент, который ему давал его, то есть Виктор Ющенко. Нынешний президент Владимир Зеленский не может лишить Киркорова звания, поскольку это сложная процедура", - сказал продюсер.

Киркоров в "черном списке" СБУ: что известно

23 июня в Министерстве культуры и информационной политики Украины сообщили, что по представлению СБУ внесли российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Читайте такжеМоргенштерн судится со Службой безопасности УкраиныКак отметили в ведомстве, процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству оно не имеет полномочий самостоятельно решать, кого следует включать в список.

Причины внесения Киркорова в список не уточнялись, однако затем СБУ объяснила, почему артист угрожает нацбезопасности Украины. В Службе рассказали, что основаниями стали неоднократные пропагандистские концерты и заявления Киркорова, в которых он высказывался в поддержку аннексии Крыма Россией, а также настаивал на том, что аннексированный полуостров - это часть Российской Федерации.

Ранее в "черный список" СБУ и Минкульта также внесли российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева). На лето 2021 года у него были запланированы концерты в Украине.

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Автор: Катерина Комолова