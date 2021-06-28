Теперь певец с нетерпением ждет концертов в Украине.

Российский певец Филипп Киркоров прокомментировал исключение его из списка людей, которые угрожают национальной безопасности Украины.

Соответствующее видеообращение он опубликовал в своем Instagram.

«Я восхищаюсь истинной народной любовью, какие чудеса она творит!... Теперь в каждом доме Украины могут по праву звучать мои песни, по телевидению могут транслировать мои шоу. И, конечно, очень жду живых концертов», – заявил он на видео.

А в подписи к ролику певец высказался, что таким образом его украинские поклонники «протянули России соломинку дружбы»:

«Именно из таких светлых лучей в будущем мы вернемся к дружбе и уважению, возможно, именно сейчас зарождается надежда на то, что ситуация между нашими странами улучшится».

Исключение Киркорова из «черного списка»

Читайте такжеФанаты уличили Киркорова в наглой лжи (фото)23 июня стало известно, что Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло российского певца Филиппа Киркорова в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

В Службе безопасности Украины заявили, что такое решение приняли, потому что артист поддерживает аннексию украинского полуострова Крым.

Сам же Киркоров в тот же день записал видеообращение, в котором заявил, что надо гордиться тем, что произошло.

Но 27 июня появилась информация, что певца исключили из этого списка без объяснения причин.

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Автор: Катерина Шварц