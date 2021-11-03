Материалы уголовного производства были переданы для ознакомления Медведчуку и его защитникам еще 20 августа.

В Службе безопасности Украины заявили, что нардепу Виктору Медведчуку не могут вручить обвинительный акт по "крымскому" делу о захвате Россией залежей полезных ископаемых на шельфе Черного моря, потому что он до сих пор ознакомляется с материалами уголовного производства.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"Досудебное расследование по делу народных депутатов В. Медведчука и Т. Козака относительно подозрений о совершении ими государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма осуществляет межведомственная следственная группа, участие в которой принимают, в том числе, сотрудники СБУ", - рассказал он.

Дехтяренко отметил, что после избрания судом меры пресечения Медведчуку 13 мая следователи СБУ выполнили все необходимые следственные действия в течение трех месяцев, что позволило Офису генпрокурора сообщить о завершении досудебного расследования уже 20 августа.

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Тогда же материалы уголовного расследования были переданы для ознакомления подозреваемому и его защитникам.

"Сейчас со стороны подозреваемого продолжается ознакомление с материалами уголовного производства. Именно этот процесс откладывает вручение В. Медведчуку обвинительного акта и направление его в суд", - пояснил он.

В то же время, спикер СБУ отметил, что, несмотря на изменение ему меры пресечения по этому делу, сейчас Медведчук остается под домашним арестом в рамках расследования другого уголовного дела, фигурантом которого он является.

Что предшествовало

2 ноября суд смягчил меру пресечения Медведчуку в рамках расследования "крымского" дела о захвате Россией залежей полезных ископаемых на шельфе Черного моря.

Суд согласился с возложением обязанностей, однако отказал прокуратуре в том, чтобы Медведчук носил электронный браслет.

Мера пресечения в виде личного обязательства для Медведчука действует до 31 декабря текущего года.

Дело против Медведчука и Козака

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Им объявлено о подозрении по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (про секретное подразделение ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Луч".

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса – государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

Козак находится за пределами Украины.

Медведчуку суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

7 июля суд продлил сроки досудебного расследования по делу против указанных депутатов до 11 ноября.

Автор: Дмитрий Хилюк