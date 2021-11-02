У нардепа заканчивается срок избранной меры пресечения.

Народному депутату Виктору Медведчуку изменят меру пресечения. Прокуратура будет просить личное обязательство для подозреваемого в государственной измене нардепа.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

У Медведчука заканчивается срок домашнего ареста, поэтому прокуроры обратились в суд с требованием избрать меру пресечения нардепу, который подозревается в госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей.

"Единственная мера пресечения, о которой может ходатайствовать сторона обвинения – личное обязательство с возложением на подозреваемого обязанностей. 2 ноября Печерский районный суд Киева рассмотрит соответствующее ходатайство прокуроров", – указано в сообщении.

Читайте такжеТребует вернуть Медведчука: Россия в ТКГ заблокировала обмен пленными – представитель УкраиныЛичное обязательство предусматривает:

прибывать по требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда;

запрет на выезд из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать свое места жительства и/или места работы;

запрет на общение с подозреваемыми, свидетелями по делу;

сдачу паспорта для выезда за границу и другие подобные документы;

ношение электронного средство контроля.

Также в прокуратуре напомнили, что Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом в уголовном производстве по факту госизмены и содействия терроризму.

Дела против Медведчука

В Украине Медведчуку 8 октября объявили о подозрении в государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля на оккупированном Донбассе. По этому делу ему избрана мера пресечения – круглосуточный домашний арест.

Ранее, 11 мая, генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении Медведчуку и депутату от "ОПЗЖ" Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Им объявлено о подозрении по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (про секретное подразделение ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины – подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Луч".

В этом деле Медведчуку избрана мера пресечения - круглосуточный домашний арест. Козак находится за пределами Украины.

Автор: Анастасия Горбачева