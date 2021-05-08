Кравчук считает, что таким людям не место во власти.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что некоторые украинские политики "поют и поддерживают" то, что в России об Украине рассказывают кремлевские пропагандисты.

Об этом он заявил в эфире Свободы Савика Шустера.

Читайте такжеЗеленский поручил Ермаку организовать встречу с ПутинымОн добавил, что таким людям не место во власти.

"Как бы они не маскировались, как бы они не подстраивались под то, что они за народ и за Украину, за счастливую жизнь... Они ни черта не знают, потому что выросли в других условиях. Они живут идеологией кремлевской, соловьевых, киселевых и других. Им надо слушать Украину, если хотят здесь жить. А как не хотят – к чертовой матери из Украины. Вот мой им совет", – выступил Кравчук.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская