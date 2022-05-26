Экс-депутат также отметил, что Путин слишком долго находится при власти и начал уставать от рутины.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины Генштаб РФ заинтересован в том, чтобы военным планированием руководил лично президент страны-оккупанта Владимир Путин.

Об этом в интервью НВ заявил экс-депутат Госдумы РФ, а ныне – украинский бизнесмен Илья Пономарев.

"Я думаю, такие инсайды — это прямая заинтересованность людей в Генштабе, чтобы Путин управлял и участвовал в военном планировании. Так с них снимается большая доля ответственности за все происходящее. Мне кажется, поэтому они стараются скорее его вовлечь и здесь много исторических параллелей. Когда, например, была Вторая мировая Сталин лично руководил ставкой, хотя все знают, что полководцем он был весьма посредственным", - заявил Пономарев.

Экс-депутат также отметил, что Путин слишком долго находится при власти и начал уставать от рутины.

"Путин долгое время находится во власти. Традиционные функции президента ему уже давно наскучили. А освободиться от них он не может. И не может уйти с поста: есть некие обязательные вещи, которые президент должен делать. Поэтому, когда есть возможность заняться чем-нибудь другим, он явно радуется. Для него явной отдушиной являются всякие международные дела", - отметил Пономарев.

Экс-депутат также высказал мнение, что сейчас Путин решил попробовать себя в роли "великого стратега".

"Он любит заниматься международной политикой, потому что это дает ему возможность чувствовать себя каким-то великим стратегом. В России он общается с одними сплошными идиотами, а в международном плане есть достойные соперники. И теперь у него появилась возможность поиграться в другую вещь - в войнушку. Явно ему это должно доставлять если не удовольствие, то по крайней мере такая смена обстановки приятна", - заявил экс-депутат.

Война в Украине: данные по состоянию на 26 мая

Враг продолжает наступать на востоке. В настоящее время российские оккупанты сосредоточили усилия на захвате Донецкой и Луганской областей. С этой целью противник стянул дополнительные силы к районам вблизи Северодонецка и Лисичанска, также ВС РФ пытается взять под полный контроль Лиман.

По мнению экспертов американского Института изучения войны, в ближайшие дни оккупанты ускорят битву за Северодонецк. Противник определил приоритетное продвижение на восток и запад от Попасной, чтобы перерезать украинские наземные линии коммуникации к северо-западу от Северодонецка и завершить окружение Луганской области.

Кроме того, российские войска делают попытки возобновить наступление на Славянск, улучшая тактическое положение в районе Изюма Харьковской области.

К острову Змеиный в Черном море ВС России пригнали захваченный катер ВМС Украины. По данным военных, рашисты планируют провокации.

Россия продолжает блокировать морские порты и вывозит украденное украинское зерно. Кремль угрожает Западу продовольственным кризисом в обмен на снятие санкций.

Также 26 мая пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о том, что Москва ждет от Киева принятия оккупации территории. Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что Украина не согласна уступать России свою территорию.

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