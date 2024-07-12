Анонимный европейский чиновник заявил, что это "правильно".

Президент Украины Владимир Зеленский за более чем два года полномасштабной войны думает о потенциальных попытках убить его.

Как пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника, который вел переговоры с украинским лидером, Зеленский "все более становится параноиком" относительно потенциальных попыток России убить его и дестабилизировать руководство Украины.

"И это правильно", - добавил чиновник. Видео дня

Одногруппник президента Андрей Шайкан в комментарии агентству, что он изменился за последние пять лет. "Он стал взрослее, как человек, на которого ложится невероятная нагрузка. Он спит несколько часов. Это огромное давление - это видно", - говорит Шайкан.

Зато бывший министр обороны Алексей Резников рассказал, что президент постоянно имеет сумку со сменной одеждой и зубной щеткой, поскольку часто не знает, где будет ночевать.

"Это повседневная жизнь президента - нарушенный сон. Это консультации ночью и выступления перед парламентами, сенатами независимо от времени. Он находится в режиме стресса 24 часа в сутки, семь дней в неделю - это бесконечный марафон", - говорит экс-министр.

Другие новости о том, как изменился Зеленский

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский значительно изменился за более чем два года полномасштабной войны. Он напряженный, нетерпеливый, лишенный сна.

Зеленский за время большой войны превратился из опрятного новичка в политике в классическом костюме "в значительно старшего, задумчивого мужчину в военизированной форме с небритой щетиной и темными кругами под его глазами", говорят источники из его команды и чиновники, которые с ним работали. Подробнее об этом - в материале.

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