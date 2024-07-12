Жесткий и решительный: Reuters раскрыл, как изменился Зеленский во время войны

Друзья и чиновники описывают президента как "значительно старшего, задумчивого мужчину в военизированной форме с небритой щетиной и темными кругами под его глазами".

Президент Украины Владимир Зеленский значительно изменился за более чем два года полномасштабной войны. Он напряженный, нетерпеливый, лишенный сна.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники и нескольких чиновников, которые работали с президентом после вторжения РФ.

Жесткий и решительный

"Все, что я хотел пять лет назад, - это очень либеральная страна с либеральной экономикой", - сказал Зеленский в мае на пятую годовщину своей инаугурации. Видео дня

Зато на этой неделе он выразил свое желание убить правителя России Владимира Путина, когда выражал гнев и страдания из-за авиаудара по крупнейшей детской больнице Украины "Охматдет".

Зеленский за время большой войны превратился из опрятного новичка в политике в классическом костюме "в значительно старшего, задумчивого мужчину в военизированной форме с небритой щетиной и темными кругами под его глазами".

В интервью Reuters Зеленский в значительной степени уклонился от вопросов о себе. Но агентство пообщалось с восемью действующими и бывшими украинскими и иностранными чиновниками, которые работали с Зеленским, а также несколькими друзьями и коллегами из его прошлого.

"Они рисуют портрет лидера, который стал более жестким и решительным, менее терпимым к ошибкам и даже склонным к паранойе, поскольку он справляется с круглосуточным стрессом и усталостью", - пишет агентство.

"Это бессонный режим. Это повседневная жизнь президента - нестабильный сон. Это консультации ночью и обращения к парламентам, сенатам... независимо от времени. Он находится в режиме стресса 24 часа в сутки, семь дней в неделю - это бесконечный марафон", - сказал бывший министр обороны Алексей Резников.

Мало толерантности к плохо подготовленным

Зеленский прикажет чиновникам и советникам выйти из комнаты, если почувствует, что они не полностью готовы, говорят члены его команды. В частности, президент разочарованно уволил своих помощников во время встречи в начале этого года для планирования информационной кампании вокруг мобилизации.

"Если он увидит, что люди не подготовлены или противоречат друг другу, он скажет: "Убирайтесь отсюда. У меня нет на это времени", - сказал член команды на условиях анонимности.

Многие опрошенные говорили, что были поражены психической устойчивостью Зеленского и его способностью справиться со своей ролью президента Украины, военного главнокомандующего и посредника с миром.

"Его память - это огромная сила. Он держит в голове большой объем информации, он очень быстро улавливает детали и нюансы. Этот дар ускорил его быстрое овладение английским языком - я за этим наблюдал", - сказал Резников.

Экс-министр отверг любые предположения о том, что бывший комикс со скудным геополитическим опытом может противостоять могуществу России Владимира Путина, чьи силы превосходят численностью и вооружением Украины.

Паранойя Зеленского

В то же время Зеленский все более становится "параноиком" относительно потенциальных попыток России убить его и дестабилизировать руководство Украины, сказал высокопоставленный европейский чиновник, который проводил переговоры с ним.

"И это правильно", - добавил чиновник.

"Конечно, он изменился за последние пять лет. Он стал взрослее, как человек, на которого ложится невероятная нагрузка. Он спит несколько часов. Это огромное давление - это видно", - говорит одногруппник президента Андрей Шайкан.

Президентство комика

Зеленского точно не любят дома. Его рейтинг, который подскочил до 90% в 2022 году после вторжения, когда украинцы сплотились вокруг флага, снизился из-за усталости от войны, призыва, увольнения авторитетного генерала и мрачных перспектив на поле боя.

"Люди сейчас воспринимают его не так, как раньше, как антиистеблишментского политика, бывшего юмориста. Они видят в нем полководца, и все шутки из прошлого люди оставляют в прошлом", - сказал Антон Грушецкий, исполнительный директор КМИСа.

Одобрение Зеленского в обществе стабилизировалось на уровне около 60%, что является "высоким показателем, учитывая общую сложную ситуацию" войны, которая тянется и конца ей не видно, добавил Грушецкий.

Конгрессмен США Майкл Маккол, республиканец, председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам сказал, что он стал вдохновляющим лидером военного времени. Этот процесс начался, когда он отказался от эвакуации Западом в начале войны, когда российские войска наступали на Киев.

"Зеленский всегда серьезен, доходит до сути", - сказал он.

Разочарование в союзниках

Настойчивые призывы Зеленский к увеличению помощи Западу часто пропитаны моральным возмущением из-за того, что Украина платит кровью, чтобы защитить демократический мир от России.

"Он 15 раз повторяет то, что ему нужно, что нам нужно сделать больше или столкнуться с последствиями", - сказал высокопоставленный европейский чиновник.

Украинский лидер все больше разочаровывается в западных странах, по словам второго европейского чиновника, который сказал, что ему было бы целесообразно "действовать осторожно", чтобы избежать отчуждения крайне необходимых союзников.

Сам Зеленский уклонился от вопросов о том, как он действовал как лидер Украины в исключительных обстоятельствах.

"Я не могу оценивать свою деятельность, я считаю, что это не очень этично. Я горжусь тем, что я президент Украины", - сказал он.

Другие новости о личной жизни президента

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская откровенно рассказала о жизни своих детей во время войны. Она поделилась планами на будущее 11-летнего сына Кирилла и 19-летней дочери Александры.

Елена Зеленская, которая призналась, что никогда не мечтала быть женой президента, сожалеет о потерянных годах детства своих детей и всех украинцев. По ее словам, Александра сейчас сконцентрирована только на учебе, но у нее нет никаких планов на будущее. Зато сын Зеленских уже определился, кем хочет стать в будущем.

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