Законопроект предусматривает утверждение отдельного вида дополнительной государственной поддержки для производителей молока.

Депутатская группа "Партия "За майбутнє" в Верховной Раде будет призывать коллег как можно быстрее рассмотреть и утвердить проект закона № 5297 "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" относительно стимулирования производства молока. По убеждению депутатов группы, принятие законопроекта позволит преодолеть негативную тенденцию уменьшения производства молока в Украине.

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Как отмечает официальная страница партии в Facebook, инициатор проекта народный депутат Сергей Лабазюк (группа "Партия "За майбутнє") напомнил, что в 2021 году производство молока в стране, по данным Госстата, сократилось по сравнению с 2020-м почти на 6%. Сокращение зафиксировано как в сельхозпредприятиях, так и в домашних хозяйствах. И у последних оно было гораздо больнее-8,2%.

"Но хуже всего - имеем постоянную тенденцию. Потому что в позапрошлом году производство тоже сократилось на 4,2% в целом и на 6,2% — в домашних хозяйствах. Эту тенденцию мы должны решительно переломить. И сделать это уже в нынешнем году. Решение проблемы есть — оно свое членами группы "Партия "За майбутнє" и представителями других фракций и групп и зарегистрировано в Верховной Раде. Это изменения в закон "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" по стимулированию производства молока. Мы будем настаивать, чтобы парламент не затягивал с рассмотрением и принятием этого важнейшего проекта. Ведь под лежачий камень вода не потечет. Молочные реки — тем более", — отметил Сергей Лабазюк.

Законопроект № 5297 "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" относительно стимулирования производства молока был впервые зарегистрирован в парламенте в марте прошлого года. Позже проект был доработан с участием представителей различных фракций и групп и подан повторно в декабре прошлого года.

Законопроект предусматривает утверждение отдельного вида дополнительной государственной поддержки для производителей молока. Им предлагается предоставлять бюджетную дотацию за каждую 1 тонну молока в зачетном весе в зависимости от вида сельскохозяйственного товаропроизводителя и качества продукции. Дотации смогут получить как крупные сельхозпредприятия, в собственности которых находятся от 50 коров, так и сельхозкооперативы, малые фермерские хозяйства, в том числе семейные, так и физлица, в том числе самозанятые. Причем государственная денежная помощь должна выдаваться напрямую, без посредников.