Работа Кивы заинтересовал руководство Комитета.

Комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности нашел практическое применение диссертационного исследования нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.

Об этом говорится в подписанной председателем Комитета справке, которую в Facebook выложил Николай Выговский.

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Работа Кивы заинтересовал руководство Комитета.

"Этой справкой удостоверяем, что результаты научного исследования, изложенные Кивой И. В., вызвали интерес и внедряются в практическую деятельность Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности", – говорится в тексте документа.

В Комитете отметили "разработку и четкое описание особенностей структурного построения механизмов влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности в современной Украине".

Илья Кива защитил диссертацию: что известно

26 апреля народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива защищал кандидатскую диссертацию. Он претендовал на степень кандидата наук по государственному управлению.

Сообщалось, что на защиту диссертации Кивы не пускали журналистов "без аккредитации". Кроме того, трое мужчин в черной одежде блокировали вход в аудиторию в Институте подготовки кадров Госслужбы занятости, где Кива защищался.

По данным движения "Честно", Илья Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности правоведение и Национальную академию внутренних дел по специальности право.

Также он учился в Полтавском национальном педагогическом университете имени Короленко (педагог-психолог) и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация техник-механик).

Защита длилась с 10 до 13 часов. Члены комиссии проголосовали единогласно: 13 - за, 0 - против.

Выйдя из аудитории после защиты, Кива поблагодарил журналистов, которые потратили свое время на освещение этого события, и отметил, что не надеялся на такой ажиотаж. По мнению нардепа, теперь "научное сообщество стало сильнее".

Однако СМИ выяснили, что депутат приложил к своей диссертации справку с поддельной подписью и указал конференции, в которых не участвовал.

Научного руководителя Кивы, Владимира Гурковского, который помогал депутату с диссертацией, уволили с работы.

После утверждения МОН результатов Илья Кива будет получать 15% надбавки к зарплате за научную степень.

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Автор: Яна Ставская