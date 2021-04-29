Комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности нашел практическое применение диссертационного исследования нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.
Об этом говорится в подписанной председателем Комитета справке, которую в Facebook выложил Николай Выговский.
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Работа Кивы заинтересовал руководство Комитета.
"Этой справкой удостоверяем, что результаты научного исследования, изложенные Кивой И. В., вызвали интерес и внедряются в практическую деятельность Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности", – говорится в тексте документа.
В Комитете отметили "разработку и четкое описание особенностей структурного построения механизмов влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности в современной Украине".
Илья Кива защитил диссертацию: что известно
- 26 апреля народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива защищал кандидатскую диссертацию. Он претендовал на степень кандидата наук по государственному управлению.
- Сообщалось, что на защиту диссертации Кивы не пускали журналистов "без аккредитации". Кроме того, трое мужчин в черной одежде блокировали вход в аудиторию в Институте подготовки кадров Госслужбы занятости, где Кива защищался.
- По данным движения "Честно", Илья Кива окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности правоведение и Национальную академию внутренних дел по специальности право.
- Также он учился в Полтавском национальном педагогическом университете имени Короленко (педагог-психолог) и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация техник-механик).
- Защита длилась с 10 до 13 часов. Члены комиссии проголосовали единогласно: 13 - за, 0 - против.
- Выйдя из аудитории после защиты, Кива поблагодарил журналистов, которые потратили свое время на освещение этого события, и отметил, что не надеялся на такой ажиотаж. По мнению нардепа, теперь "научное сообщество стало сильнее".
- Однако СМИ выяснили, что депутат приложил к своей диссертации справку с поддельной подписью и указал конференции, в которых не участвовал.
- Научного руководителя Кивы, Владимира Гурковского, который помогал депутату с диссертацией, уволили с работы.
- После утверждения МОН результатов Илья Кива будет получать 15% надбавки к зарплате за научную степень.
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