Необходимо вернуть должность вице-премьер-министра по вопросам ТЭК, поскольку в правительстве отсутствует центр принятия решений по энергетическим вопросам.

С таким заявлением выступил народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко на Форуме, организованном Федерацией работодателей Украины для обсуждения проблем теплокоммунэнерго и долгов на газовом рынке.

«Надо требовать от правительства немедленно определяться с должностью профильного вице-премьера и с кандидатурой. Потому что все министерства на сегодня далеки от этих проблем», - отмечает нардеп.

По его словам, Минэнерго длительное время уже работает с министром в статусе врио «к тому же у нас НКРЭКУ с непонятным статусом, и кстати 90% проблем в энергетике ушли. У нас непонятный НАК «Нафтогаз», который теоретически под Кабмином, практически под наблюдательным советом и абсолютно конкретными персоналиями», - добавляет нардеп.

«Я пять раз к Шмыгаля подходил, ну он как бы понимает, но ему, видимо, времени не хватает, потому что ковид», - замечает Алексей Кучеренко.

«Если не будет урегулирован вопрос задолженности всех субъектов рынка, я вам гарантирую, что все эти долги в конце будут на операторе газотранспортной сети. Он будет собирать на себе все это, ибо все небалансы будут вешать на него. Затем Нафтогаз будет забирать средства от транзита, а оператору продавать по завышенной цене свой газ», - выступил нардеп.

По его мнению, это может привести к тому, что статус Украины как надежного партнера по транзиту газа будет поставлен под сомнение.

«Это может стать причиной того, что наш сосед слева, и сосед справа скажут “вы не способны обеспечить безопасный транзит”. Именно поэтому неслучайным является мой законопроект 4400, и это поддерживают Энергетическое сообщество, и Европейская бизнес ассоциация, и даже Антимонопольный комитет высказался, что есть монопольное положение НАК Нафтогаз, но давление очень большое идет по этому поводу», - уверен Алексей Кучеренко.

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Автор: УНИАН