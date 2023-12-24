Президент является идейным союзником партии, проигравшей октябрьские выборы, и которую новое правительство обвиняет в многочисленных злоупотреблениях.

В Польше вспыхнул первый серьезный кризис в отношениях между новым премьер-министром Дональдом Туском и президентом Анджеем Дудой. Они являются политическими и идеологическими оппонентами, ведь Дуда является выходцем из партии "Право и справедливость", проигравшей октябрьские выборы в парламент и теперь перешедшей в оппозицию.

В своем посте на социальной платформе X Дуда раскритиковал проект государственного бюджета, принятый новой правительственной коалицией, и сообщил, что накладывает на него вето. В частности его возмутили объемы финансирования "общественных СМИ".

Дуда сообщил, что намерен после Рождества подать в парламент собственный проект госбюджета, в котором, в частности, будут повышены зарплаты учителям и другие расходы.

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Руководитель канцелярии премьер-министра Ян Грабец назвал заявление Дуды "абсурдным", напомнив, что такое же финансирование "общественные СМИ" получали при предыдущем правительстве, и тогда Дуда не имел ничего против этого.

"Президенту просто нечего сказать. Президент говорит, что подаст какой-то законопроект о бюджете, но это абсолютно не в компетенции президента"" - сказал он в комментарии польскому радио.

Правительство Туска пришло к власти в декабре, положив конец восьми годам правления партии "Право и справедливость", от которой в свое время был избран и президент Дуда. Как пишет издание Politico, с самого начала отношения между новым правительством и президентом, имеющим право накладывать вето на законы, были шаткими.

"Дуда четко дал понять, что будет использовать свои президентские полномочия, чтобы помешать новой администрации", – замечает издание.

Тем временем новое правительство начало расследование возможных злоупотреблений со стороны своих предшественников, особенно в отношении медицинских расходов во время эпидемии COVID.

Новое правительство Польши

Как писал УНИАН, в октябре в Польше состоялись парламентские выборы, большинство голосов на которых получила правящая партия "Право и справедливость". Но результат оказался недостаточным, чтобы самостоятельно сформировать правительство, зато другие партии смогли сформировать собственное коалиционное правительство. 11 декабря новым премьер-министром стал ветеран польской политики Дональд Туск.

Своих предшественников Туск раскритиковал за то, что они слишком увлеклись правопопулистской риторикой, что невольно вывело польское правительство на политический конфликт с Украиной и другими соседями.

Туск обещал решить проблему блокирования украинской границы польскими перевозчиками, но пока это не удалось.

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