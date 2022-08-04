Сегодня любые переговоры могут вестись только на поле боя.

Когда ВСУ готовятся к контрнаступлению на отдельных участках фронта, лозунги о введении режима тишины раздаются с новой силой.

Как отметил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью LB, некоторые аналитики советуют Украине договариваться с Кремлем, чтобы объявить режим прекращения огня.

Впрочем, этого, по его словам, не советуют политики.

"Этот нарратив периодически звучит с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Сегодня, когда ВСУ готовятся к контрнаступлению на отдельных участках фронта, лозунги о введении режима тишины звучат с новой силой. Но мы это видим лишь в аналитических докладах - ни разу чего-то подобного мы не слышали ни от президента Байдена, ни от его администрации. Наоборот, в Вашингтоне нам говорят, что Украина сама будет определять условия начала любых переговоров. Эти же слова звучат и от лидеров "Группы семи", - сказал он.

Жовква подчеркнул, что "такие нарративы опасны". Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский ранее уже отмечал, что Украина не будет соглашаться на переговоры только ради переговоров, тем более, речь не идет о переговорах на условиях страны-агрессора.

"До того момента, как Украина не освободит свои территории и не дойдет до ситуации хотя бы по состоянию на начало открытой российской агрессии, ни о каких подобных договоренностях относительно режима тишины не может и быть речи. То есть прекращение огня само по себе не может быть предпосылкой для ведения мирных переговоров. Сегодня мы говорим, что любые переговоры могут вестись только на поле боя. И никому не удастся - ни аналитикам или бывшим государственным деятелям - сломать готовность Украины к сопротивлению, к освобождению всех своих территорий", - подчеркнул Жовква.

Как сообщал УНИАН, Украина сейчас фактически не ведет мирные переговоры с Россией. По словам советника главы ОП, члена переговорной делегации Михаила Подоляка, никаких оснований для возобновления переговоров с Российской Федерацией пока нет.

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