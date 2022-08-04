По его словам, оккупанты не заинтересованы в восточных областях.

В ОП анонсировали события на фронте в течение недели.

Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович.

Он отметил, что истинный стратегический замысел оккупантов - не восточные области Украины.

"Задача всех наступлений на Донецком и Луганском направлении заставить нас перебросить туда резервы, чтобы мы не перебрасывали их на направление истинной опасности, где планируется крупное наступление", - сказал он.

По словам Арестовича, сейчас "мы перед затишьем, настоящие события начнутся в течение примерно недели".

Напомним, также по словам Арестовича, военные цели РФ провалились - оккупанты не в состоянии их достичь и они в этом расписались. По его словам, задача сейчас - "их псевдонаступление разгромить, в контрнаступление перейти, освободить Херсон, или любой другой значимый объект и далее действовать соответственно. И мы идём к этой цели безостановочно".

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